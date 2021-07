Turco (M5S): "27 progetti di riqualificazione urbana finanziati in Puglia grazie alla misura del Governo Conte II per la rigenerazione urbana"

"Con il Decreto Interministeriale n. 395 del 16 settembre 2020 – prosegue il senatore Turco – stanziammo quasi un miliardo di euro per riqualificare e incrementare il patrimonio residenziale e sociale italiano; rigenerare il tessuto socio-economico, incrementare l'accessibilità, la sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici; nonché per migliorare la coesione sociale e la qualità della vita dei cittadini. Le risorse messe a disposizione dal Ministero, coprono interventi lungo tutta la Puglia, in ogni singola provincia, premiando lo sforzo dell'attività di governo profusa dal MoVimento 5 Stelle e da tutti noi, cominciando dall'ex Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte".



Conclude il senatore Turco: "I 27 progetti finanziati in Puglia sono così ripartiti: uno per Foggia e Lecce, due per Trani e Taranto, sei per Bari (tre al Comune e tre alla Città Metropolitana), tre alla Regione Puglia, a Brindisi, ad Altamura, ad Andria e a Barletta. Il capoluogo pugliese risulta l'area maggiormente premiata dai finanziamenti, con una somma che sfiora i 175 milioni di euro, sommando i progetti di Comune di Bari e Città Metropolitana. Subito dopo Regione Puglia, Brindisi, Barletta, Andria e Altamura hanno raccolto cifre che ammontano fra i 40 e i 45 milioni per ciascun ente. Per Taranto e Trani 30 milioni; mentre per Foggia e Lecce 15 milioni. In particolare, la maggior parte dei finanziamenti erogati hanno riguardato le tematiche del social housing e del recupero di alcune zone ferroviarie abbandonate all'interno dell'area comunale, nonché del recupero di quartieri periferici, come nel caso di Borgo Croci a Foggia. Abbiamo sempre creduto che finanziare lo sviluppo sostenibile significhi anche creare le condizioni per la rinascita dei territori, delle periferie e dei luoghi più degradati. Il MoVimento 5 Stelle crede fortemente che soltanto sostenendo il tessuto sociale sia possibile colmare il divario territoriale, oggi ancora esistente soprattutto tra il Nord e il Sud del Paese".

ROMA - "Il Ministero dei Trasporti e della Mobilità Sostenibile ha pubblicato la graduatoria dei 271 progetti di riqualificazione urbana finanziati in tutta Italia a seguito della decisione assunta dall'Alta Commissione dell'omonimo Ministero. Fra questi progetti, ne risultano ben 27 nella sola Regione Puglia, per un ammontare di quasi mezzo miliardo di euro". Lo afferma in una nota stampa il Senatore Mario Turco, ex Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alla programmazione economica e agli investimenti nel Governo Conte II.