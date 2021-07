Il Taranto ha acquistato l’esterno Giuseppe Faiello 24 anni dal Real Aversa. Il centrocampista Massimiliano Marsili ha rinnovato il contratto fino al 30 Giugno 2023. Il difensore Leandro Versienti ha rinnovato fino al 30 Giugno 2022. Restano al Taranto fino al 2022 il terzino Antonio Ferrara il trequartista Gianluca Mastromonaco e lo stopper Antonio Guastamacchia. L’esterno Fernando Tissone andrà via da Taranto.

Forse si trasferirà o in Spagna o in Portogallo. Probabile il rinnovo per il centrocampista ivoriano Aboubakar Diaby e per il regista Luigi Falcone. In dubbio il portiere polacco Dorian Ciezkowski e l’attaccante Antonio Santarpia. Lasceranno Taranto l’attaccante argentino Gaston Corado e la punta Nicholas Rizzo. Interesse per il difensore Raffaele Schiavi, svincolato dal Cosenza.