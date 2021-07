Turismo, Zullo: “Discoteche chiuse ma si balla altrove"

BARI - “In questa estate rovente si balla dappertutto tranne che in discoteca! E’ sempre la stessa storia: vietando la riapertura delle strutture adibite a questo tipo di divertimento fingiamo di evitare assembramenti che poi tranquillamente ci sono in altri locali ‘per giovani’ che dovrebbero servire solo da bere, ma di fatto si sono sostituiti alle discoteche". Così in una nota il capogruppo regionale di Fratelli d’Italia, Ignazio Zullo."Per questo - prosegue Zullo - consideriamo legittimo il grido d’allarme degli imprenditori del settore, di fatto gli unici ad aver subito uno stop così categorico. Ma solo per loro… Visto che la fabbrica del divertimento – specie in questo periodo estivo – è totalmente ripartita. Si tratta di migliaia e migliaia di persone alle quali viene impedito di lavorare e, quindi, mantenere le proprie famiglie. Sollecitiamo gli assessori al Turismo e allo Sviluppo Economico perché facciano pressioni sul loro governo perché il settore possa riaprire, chiaramente in sicurezza, entro pochi giorni”, conclude Zullo.