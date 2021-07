Tutte le ultime novità sul Green pass

ROMA - Obbligatorio dalla prossima settimana, il certificato è stato scaricato da oltre 40 milioni di cittadini. Il ministro Speranza annuncia novità, poi, per chi arriva dal Regno Unito e per chi ha riscontrato problemi nel download.“È significativa la possibilità che arriverà nelle prossime ore di poter attraverso il portale scaricare in maniera automatica il codice, ma già oggi la app 'Io', le farmacie, i medici di medicina generale hanno consentito un risultato importante", ha dichiarato il ministro.Alle 7 del 29 luglio erano stati scaricati in Italia 41,3 milioni di Green pass, con una crescita di 1,2 mln al giorno. Dati che segnalano "una svolta di tipo digitale nel nostro Paese”, ha poi spiegato il ministro della Salute.- Da ricordare che dal 6 agosto sarà obbligatorio mostrare il Green pass per accedere ad alcune attività, dai ristoranti al chiuso agli eventi, oltre che spettacoli all'aperto, centri termali, piscine, palestre, fiere, congressi e concorsi, cinema e teatri. A quella data, gli aventi diritto saranno 38,3 milioni, mentre i non aventi diritto 15,5.- Fra le novità più salienti, anche il fatto che “i certificati vaccinali e di guarigione dalla Gran Bretagna potranno essere utilizzati ai fini del Green pass sul territorio italiano”, come prevede l'ordinanza firmata da Speranza. È stata poi confermata la mini quarantena di 5 giorni dalla Gran Bretagna.