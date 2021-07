ROMA - C'è il via libera del Cdm alla proposta di mediazione sulla riforma del processo penale. Tempi più lunghi, fino a sei anni in appello, per i processi per delitti con aggravante mafiosa, nella fase transitoria di entrata in vigore della nuova prescrizione, fino al 2024.E' la mediazione passata in Consiglio dei ministri, frutto di una mediazione del Pd, che assorbe di fatto i dubbi del M5s sull'improcedibilità per l'articolo 416 bis.1 del codice penale, sull'aggravante mafiosa.