Vaccini, Perrini: “Caos nei centri, assurda una gestione così”

BARI - “Basterebbe la foto scattata a Ginosa per far capire che mattinata hanno vissuto i tarantini nei centri vaccinali. Il caos. Saltati gli appuntamenti fissati – per mancanza di dosi, avrebbero detto - la gente si è ritrovata a dover aspettare per ore non solo sotto il sole, ma in assembramenti che dovrebbero in genere essere scongiurati e, invece, vengono fatti proprio nei luoghi preposti al vaccino". Così in una nota il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Renato Perrini."Ho avuto segnalazioni di persone - prosegue Perrini - che avevano appuntamenti nel pomeriggio (alle 16.30) in centri vaccinali (Massafra) che hanno chiuso alle 15. Insomma, disservizi tantissimi che associati alle altissime temperature di questi giorni sono stati un giusto mix di rabbia e malessere, specie per gli anziani costretti a stare in piedi. Ma possibile che dopo sei mesi dall’inizio delle vaccinazioni non siamo ancora in grado di avere un sistema organizzato?”, ha concluso Perrini.