Basket, Happy Casa Brindisi: il tecnico Vitucci rinnova fino al 2024

Il tecnico dell’ Happy Casa Brindisi Frank Vitucci ha rinnovato il contratto per tre anni, fino al 30 Giugno 2024. Per Vitucci questo è il giusto premio per aver portato nella stagione che si è conclusa a Giugno la squadra pugliese per la prima volta nella storia al secondo posto al termine della fase regolare del campionato e alle semifinali dei play off scudetto di A/1 di basket maschile dove è stata eliminata dalla Virtus Bologna. Vitucci è stato nominato miglior tecnico dalla Lega di Serie A.

Il direttore sportivo Simone Giofrè ha rinnovato il contratto con l’ Happy Casa Brindisi fino al 30 Giugno 2024. Presto Giofrè inizierà le trattative per far restare a Brindisi Raphael Gaspardo Udom Perkins Consoli e Zanelli. L’ obiettivo è allestire una squadra molto competitiva per confermarsi su ottimi livelli di rendimento in campionato Coppa Italia e Champions League. L’ Happy Casa parteciperà per la terza volta consecutiva infatti alla Champions League.