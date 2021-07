Volo da 2° piano per bimba di 10 anni

Una bambina di 10 anni è precipitata dal balcone della propria abitazione del secondo piano, nel quartiere San Pio di Lecce. Secondo una prima ricostruzione, la bimba, al momento dell'incidente, di cui i genitori non si sarebbero accorti di nulla, si sarebbe trovata nella sua cameretta insieme alla sorellina. A dare l'allarme è stato un passante.Trasportata all'ospedale Vito Fazzi di Lecce, in codice rosso, alla bambina sarebbero state riscontrate alcune fratture alla mandibola e ai polsi, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita