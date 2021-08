Arisa: ''Sono una donna libera''. Ecco il video del nuovo singolo 'Psyco'

Una nuova Arisa, inedita e trasgressiva nel video del nuovo singolo Psyco, che anticipa il suo prossimo album d'inediti. ''Psyco è un brano che descrive una donna libera, padrona della sua esistenza che rivendica il diritto di vivere come Le va, nessuno La può giudicare, nè sentirsi in diritto di “insegnarle cosa e come si fa” a suon di scapaccioni - spiega la stessa artista attraverso il suo profilo instagram. Troppe volte la società ci vuole piegate ad un’etica farlocca condotta da uomini che ci vorrebbero in casa a dire si, e anche da donne che giudicano le altre donne e intanto si vendono al migliore offerente, colui che le sposa e le mantiene. Anche quella è una forma di prostituzione infondo, ma autorizzata da un perbenismo che nasconde tanti scheletri negli armadi.

Ma anche questo è un racconto. Qualcuno diceva “chi è senza peccato scagli la prima pietra” e dinanzi all’umanità le chiacchiere sugli ideali stanno a zero. Bisogna far pace col fatto che siamo imperfetti, abbiamo istinti bassi e sentimenti non sempre candidi.

Il mio prossimo album conterrà storie di esseri umani imperfetti, quelli descritti più nei libri che nelle canzoni. Chi mi ama mi segua. Io voglio fare l’artista, l’artista descrive anche la cruda realtà. Se volevo piacere a tutti mi chiamavo #nutella, invece mi chiamo Rosalba Pippa ed è già tutto dire.