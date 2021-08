'Bari piano festival 2021', spostati al Teatro Piccinni i concerti di stasera

BARI - Ultimi quattro giorni di concerti per la quarta edizione del Bari Piano Festival– Risuona la città. A causa delle avverse condizioni meteo previste anche per oggi, i concerti “Karlheinz Stockhausen: Kontakte” con Andrea Rebaudengo e Lorenzo Colombo, e “Novellaccia” di e con Orazio Sciortino e con Iaia Forte, entrambi programmati nella Corte del Castello Svevo, saranno spostati all’interno del Teatro Comunale Piccinni di Bari.Restano invariati gli orari di apertura porte per il pubblico (h 18:45 per Karlheinz Stockhausen: Kontakte” e h 20:45 per “Novellaccia”) e di inizio dei concerti (h 19:45 per Karlheinz Stockhausen: Kontakte” e h 21:45 per “Novellaccia”).Invariate anche le modalità di accesso già previste per il precedente luogo di spettacolo, con particolare riguardo alle obbligatorie misure di contenimento del contagio da Covid-19 prescritte dal D.L. n. 105 del 23/07/2021.Al momento è confermato, invece, per domani, venerdì 27 agosto, l’appuntamento con le due lezioni concerto di Emanuele Torquati - “L’Anima e la Danza”, e con Carlo Guaitoli - “Omaggio a Franco Battiato”, entrambe presentate da Luca Ciammarughi e in programma nella Corte del Castello Svevo di Bari a partire dalle ore 19:00. (di seguito le schede di approfondimento degli appuntamenti di oggi e domani)Inserito all’interno del più ampio cartellone della Festa del Mare (9 agosto – 12 settembre), Bari Piano Festival è ideato dal Comune di Bari promosso da Regione Puglia e realizzata dal Teatro Pubblico Pugliese nell’ambito del protocollo d’intesa 2021 con Puglia Promozione, operazione finanziata a valere sul POC Puglia 2014/2020 Azione 6.8 “Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche”, in collaborazione con la Direzione Regionale Musei Puglia e Castello Svevo di Bari, con il patrocinio del Conservatorio “Niccolò Piccinni” di Bari e dell’Accademia di Musica Pinerolo, in mediapartnership con Rai Radio 3 Classica. Il Bari Piano Festival si avvale, inoltre, del supporto e della partnership di quattro aziende del territorio: Molino Casillo, Antico Frantoio Muraglia, Centro Commerciale Bariblu e Ristorante La Battigia.hashtag ufficiali della manifestazione sui social sono:#bpf2021; #baripianofestival2021; #risuonalacittà #WeAreInPugliaA partire dal 6 agosto 2021, per partecipare agli spettacoli, è obbligatorio essere in possesso di una delle Certificazioni verdi Covid-19 (Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 - di cui all’articolo 9, comma 2 - https://bit.ly/3ln9qqI), un documento, digitale o cartaceo, emesso gratuitamente dal Ministero della Salute.Per maggiori informazioni sul come ottenere la Certificazione verde Covid-19:https://www.sanita.puglia.it/certificazione-verde-covid-19.Info e dettagli su: www.baripianofestival.it; https://www.facebook.com/BariPianoFestival/;https://www.facebook.com/teatropubblicopugliese/