Bari Piano Festival: a causa del maltempo il concerto di domani si terrà nel Teatro Piccinni

BARI - A causa delle avverse condizioni meteo previste per domani, mercoledì 25 agosto, il concerto “Prosseda Vs. TeoTronico”, in programma per il Bari Piano Festival nella corte del Castello Svevo, si terrà nel teatro comunale Niccolò Piccinni. Restano invariati gli orari di apertura delle porte per il pubblico (ore 20) e di inizio del concerto (ore 21). Invariate anche le modalità di accesso già predisposte e comunicate per il precedente luogo di spettacolo.In considerazione della maggiore capienza del teatro Piccinni, sarann disponibili ulteriori 150 posti prenotabili con il consueto sistema di prenotazione mediante accesso al sito www.baripianofestival.it a partire dalle ore 12 di domani.“A causa del maltempo abbiamo preferito aprire le porte del teatro Piccinni così da garantire ai musicisti e al loro pubblico condizioni adeguate per la buona resa dello spettacolo di domani - chiarisce l’assessora alle Culture Ines Pierucci -. In questo modo potremo anche soddisfare le tantissime persone che prima d’ora non sono riuscite a trovare posto”.Si ricorda, infine, che i posti prenotati sono nominali e non cedibili e saranno considerati tali solo fino a 30 minuti al massimo prima dell’inizio dell’evento. In caso di mancata presenza entro detto termine temporale, l’organizzazione si riserva la facoltà di riassegnare il posto a sedere agli spettatori presenti in loco in “lista d’attesa”.