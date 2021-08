Bisceglie, energia e fosforo in mediana con l’arrivo di Alessio Tuttisanti

La sua prima avventura nel campionato di serie D risale all’annata 2018/19 tra le file del Fasano, con cui ha collezionato 28 presenze e 2 reti affermandosi tra i migliori under dell’organico biancazzurro.



Nella successiva stagione Tuttisanti è approdato tra i professionisti indossando la casacca del Monopoli (16 gare, 5 delle quali da titolare). Centrocampista centrale, in grado di disimpegnarsi con profitto anche da mezzala e da trequartista (suo ruolo originario), Tuttisanti ha militato lo scorso anno in quel di Lavello (serie D, girone H) totalizzando 22 gettoni.



La società nerazzurro stellato porge il benvenuto ad Alessio e gli formula un caloroso in bocca al lupo in vista della stagione alle porte, con l’auspicio che Bisceglie possa rappresentare per lui una significativa tappa nella sua ancor giovane carriera.

BISCEGLIE (BT) – L’A.S. Bisceglie Calcio 1913 perfeziona un’interessante operazione nella zona nevralgica assicurandosi le prestazioni di Alessio Tuttisanti. Barese, classe 1999, il nuovo centrocampista nerazzurro – cresciuto nel vivaio dell’Aurora, storica società del capoluogo – ha maturato un’importante parentesi nelle giovanili del Torino (Under 17 e Under 19) prima di ben figurare nella Primavera del Bari.