Calciomercato: il Bari acquista il difensore Andrea Mazzotta

FRANCESCO LOIACONO - Il Bari ha acquistato il difensore Antonio Mazzotta 32 anni a titolo definitivo. Ha firmato per due anni fino al 30 Giugno 2023. Era svincolato dal Crotone dove ha giocato la scorsa stagione in Serie A.

Mazzotta ha già giocato in Puglia nel Lecce in Serie B nel 2009-2010. Inoltre Mazzotta ha disputato numerosi campionati in B col Pescara Crotone Cesena Catania Frosinone e Palermo. Mazzotta sarà da subito a disposizione dell’ allenatore Michele Mignani. Il Bari dà il benvenuto a Mazzotta.