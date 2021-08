Coldplay: il 15 ottobre uscirà il nuovo album dal titolo "Music Of The Spheres"

I Coldplay hanno annunciato che il loro nuovo album "Music Of The Spheres" uscirà dopo l'estate, precisamente il 15 ottobre. Il disco, vede la realizzazione di un desiderio presentato alcuni mesi fa da Chris Martin. I Coldplay hanno annunciato che il loro nuovo album "Music Of The Spheres" uscirà dopo l'estate, precisamente il 15 ottobre. Il disco, vede la realizzazione di un desiderio presentato alcuni mesi fa da Chris Martin.





A meno di due anni da "Everyday Life", il nono disco della band inglese avrà una caratteristica davvero particolare, avrà una tracklist composta parzialmente non da titoli ma da emoji, caratteristica che alcuni mesi fa il leader Chris Martin aveva rivelato.

L'album è già disponibile in pre-order attraverso lo store ufficiale della band. Tra i formati disponibili per "Music Of The Spheres" ci sarà anche una versione limitata con artwork chiamata "Infinity Station" e vinili colorati stampati con materiali riciclati, caratteristica che li rende pezzi unici.

Sempre fedeli alla loro missione green per la quale la band aveva dichiarato che il ritorno in tour sarebbe avvenuto solo ad impatto zero, i Coldplay hanno annunciato che per ogni copia fisica di "Music Of The Spheres" acquistata, verrà piantato un albero grazie alla partnership con One Tree Planted.

I Coldplay hanno annunciato l'uscita di "Music Of The Spheres" attraverso i social e un trailer dell'album pubblicato su YouTube con un video che unisce un viaggio cosmico animato attraverso i pianeti dell'universo, esso stesso rappresentato anche sulla copertina dell'album.

Il disco, affidato al produttore svedese Max Martin, è anticipato da un altro singolo dopo 'Higher Power' intitolato 'Coloratura' e successivamente da un nuovo singolo in uscita a settembre.

"Ciao a tutti. Speriamo ve la passiate bene. Abbiamo un nuovo album che si chiama "Music Of The Spheres Vol.I" che uscirà il 15 ottobre 2021" - scrivono i Coldplay che lasciano intendere che questo potrebbe essere solo il primo capitolo di un disco composto da due parti - "E' stato prodotto da Max Martin. C'è un trailer dell'album che si chiama 'Overtura' che potete vedere e ascoltare da subito. Grazie per averci ascoltato, averci visto dal vivo o in qualsiasi altro modo in cui siate entrati in contatto con la nostra musica".

A completare la tematica sci-fi del disco, è presente anche un'altra scritta:"Everyone is an alien Somewhere".