Il ceci è un annuale di stagione fresca che richiede circa 100 giorni per raggiungere il raccolto. Semina i ceci in giardino intorno alla data dell'ultima gelata media in primavera o leggermente prima. I ceci richiedono una lunga stagione di crescita; per iniziare la stagione in vantaggio, semina i ceci in casa in una pentola di torba o di carta diverse settimane prima del trapianto. Metti i ceci e il vaso biodegradabile interi nel giardino quando la pianta è alta da 10-12 cm.





Quando si piantano i ceci e come coltivarli





La coltivazione di ceci (Cicer arietinum) è un processo facile ma è raro nella maggior parte degli orti domestici. Essendo un raccolto annuale amante del calore, si comportano meglio nelle aree con una stagione di crescita lunga e secca, ma germoglieranno a temperature fino a 10 gradi. Piantare ceci o semi di ceci richiede pianificazione e preparazione, ma poca cura una volta che le piante sono stabilite, a parte annaffiature regolari, diserbo e po’ di compost.





Come piantare i ceci





Pianta i ceci in pieno sole. I ceci cresceranno in ombra parziale ma la resa sarà ridotta. Coltiva i ceci in un terreno sciolto e ben drenato, ricco di materia organica. Aggiungi compost invecchiato prima della semina. Aggiungi potassio e fosforo al terreno.





Quando si piantano i ceci e periodo di semina





Il cece è un annuale di stagione fredda che richiede circa 100 giorni per raggiungere il raccolto. I ceci tollerano il gelo ma crescono meglio dove le temperature diurne variano tra 21 e i 26ºC, dove le temperature notturne non scendono sotto i 18ºC. Semina i ceci in giardino già 2 o 3 settimane prima dell’ultima gelata media in primavera. I ceci richiedono una lunga stagione di crescita; per iniziare la stagione in vantaggio, semina i ceci in casa in una pentola di torba o di carta e trapianta la pentola e la pianta intera in giardino quando le piante sono alte da 7 a 10 cm.

Semina i ceci a 5 cm di profondità, distanziati da 7 a 15 cm l’uno dall’altro. Piante di successo sottili a 15 cm di distanza. Distanzia le righe da 45 a 61 cm l’una dall’altra. Non immergere i semi prima della semina ed evitare di annaffiare abbondantemente dopo la semina per evitare che i semi si spezzino. I ceci lasciati crescere un po’ affollati si offriranno sostegno a vicenda.





Coltivazione e cura dei ceci





Mantieni le aiuole uniformemente umide. Annaffiare regolarmente durante la fioritura e la formazione dei baccelli. Evita l’irrigazione dall’alto che può causare la caduta di fiori e baccelli. Pacciamare quando il clima si riscalda per preservare l’umidità del suolo. Aggiungi compost invecchiato ai letti di piantagione prima della semina. Aggiungere fertilizzanti ricchi di azoto alle aiuole. I ceci, come altri legumi, instaurano uno scambio reciproco con i microrganismi del suolo chiamati batteri che fissano l’azoto per produrre composti azotati utilizzati dalla pianta. Coltiva assieme a patate, cetrioli, mais, fragole, sedano, santoreggia estiva. Non piantare i ceci con l’aglio.





Come raccogliere i ceci





I ceci saranno pronti per il raccolto circa 100 giorni dopo la semina. I ceci per il consumo fresco possono essere raccolti quando i baccelli sono ancora immaturi e verdi; possono essere mangiati come i fagiolini. Per i ceci secchi, raccogliere l’intera pianta quando le foglie sono appassite e sono diventate marroni; posizionare la pianta su una superficie piana e calda e lasciare asciugare i baccelli. Raccogli il seme mentre i baccelli si dividono. I semi che si ammaccano appena quando vengono morsi sono sufficientemente asciutti.