Covid Puglia: +284 casi, tasso di positività al 2,11%

BARI - Sono 284 i nuovi casi Covid registrati in Puglia secondo il bollettino epidemiologico diramato dalla Protezione Civile regionale per il 26 agosto 2021. Il tasso di positività registrato, su 13.465 test eseguiti, è del 2,11%, in aumento rispetto all'1,7% fatto registrare giovedì scorso in condizioni simili per arco settimanale.In particolare, si segnalano 67 nuovi casi nel Barese, 30 nella Bat, 40 nel Brindisino, 60 nel Foggiano, 70 nel Leccese, 16 nel Tarantino, 2 residenti fuori regione e un caso in meno tra quelli per provincia di definizione. Un decesso è stato riportato nelle ultime 24 ore con il totale da inizio pandemia che sale a 6.698.Scendono a 4.547 le persone attualmente positive (ieri erano 4.550). I ricoverati salgono a quota 252 (+10) rispetto a ieri, di cui 228 in reparti non critici (+11) e 24 nelle terapie intensive (-1) Sono complessivamente 262.425 i casi totali da inizio pandemia su 3.220.912 di test eseguiti e 2con 51.180 persone guarite.