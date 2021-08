Covid uccide padre e figlio a distanza di pochi giorni

Luca nei suoi aggiornamenti tramite facebook ha raccontato di aver avuto febbre molto alta, fino a 40°C, a tal punto ad avere le allucinazioni e sentirsi come uno zombie. Quando le condizioni di Luca sono peggiorate, a tal punto da necessitare il ricovero in ospedale, ad aggiornare amici e parenti sulle sue condizioni di salute c'ha pensato Rock Italia, di cui è stato fondatore. Il triste epilogo si è avuto lo scorso 24 agosto, 9 giorni dopo da quello del padre.

Pier Mario e Luca sono padre e figlio, rispettivamente di 78 e 48 anni, vittime del covid a pochi giorni di distanza uno dall'altro. I fatti sono accaduti a Vicchio, in provincia di Firenze, quando il coronavirus irrompe nelle loro vite. A raccontare tutte le fasi del virus dalle prime fasi del contagio è Luca che, tramite facebook, ha ammesso di non essersi vaccinato per "ragioni personali", ma invita tutti a farlo: "Vaccinatevi. Mi sembra giusto avere dei dubbi, ma parlatene con il vostro dottore. Alla fine il vaccino è fondamentale“.