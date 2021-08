Difesa, Pucciarelli: "Elevato spirito di servizio e professionalità dei nostri militari impegnati a Ferragosto in Italia e all’estero"

ROMA - “Un caloroso saluto e un profondo ringraziamento a tutti voi, uomini e donne delle nostre Forze Armate e dell’Arma dei Carabinieri che anche oggi, in questa giornata di festa, svolgete con professionalità, elevato spirito di servizio e altissimo senso di responsabilità, le vostre attività in Patria e fuori dai confini nazionali”, ha detto il Sottosegretario alla Difesa, Stefania Pucciarelli, nel corso di un messaggio video rivolto ai militari in servizio a Ferragosto.“In questa giornata di festa, tradizionalmente destinata a momenti di svago e riposo, contribuite a dare continuità ai compiti istituzionali della Difesa al servizio della collettività. Anche a Ferragosto, assicurate sia gli impieghi operativi di difesa avanzata – nei rischieramenti terrestri, nelle proiezioni sul mare e dal mare, così come nelle attività aeree – sia le attività di concorso sul territorio nazionale. Il vostro – ha proseguito il Sottosegretario - è un ruolo importante, che assicura la fondamentale protezione di un sistema di interessi nazionali ampiamente diversificato e distribuito, al pari dell’abilitante contributo garantito in questi lunghi mesi di emergenza pandemica, nella più convinta visione del sistema Paese. Da cittadina e donna delle Istituzioni desidero, pertanto, rinnovarvi la più sincera gratitudine per il meritorio impegno che tutti voi assicurate ogni giorno a favore della collettività. Grazie per quello che fate e, soprattutto, per come lo fate!", ha concluso il Sottosegretario Pucciarelli.