ore 9.00 sala operativa della Polizia Locale, in via Aquilino;

ore 9.30 sala operativa dei Vigili del fuoco, in via Tupputi;

ore 10 sala operativa del 118, presso il Policlinico.



BARI - Domenica 15 agosto il sindaco Antonio Decaro, come da tradizione, sarà in città per visitare alcune sale operative, secondo il seguente programma: