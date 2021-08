Vaccini anti Covid, somministrate in Puglia 5.103.232 dosi

BARI - Sono 5.103.232 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 17.00 dal Report del Governo nazionale), il 96.7% quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, 5.278.775.Ammontano a oltre 8100 le somministrazioni eseguite nelle ultime 48 ore nei centri vaccinali della ASL Bari. Si tratta di 6.104 prime dosi e 2.003 seconde, l’80 per cento delle quali è stata iniettata a soggetti tra 12 e 39 anni.La campagna vaccinale della ASL Bari in questa fase è particolarmente impegnata nella immunizzazione delle fasce di popolazione più giovani, per cui da lunedì 16 agosto i soggetti di età compresa fra i 12 e i 18 anni avranno la possibilità di vaccinarsi senza prenotazione, sia per la prima dose sia nel caso di anticipo della seconda, fermo restando il rispetto dei tempi minimi previsti tra la prima e la seconda dose.Sempre per la prossima settimana, in tutti gli hub e in base al calendario di aperture, è prevista la possibilità di anticipare la seconda dose anche per le fasce d’età superiori, segnatamente per i cittadini tra 40 e 59 anni.Infine, tra le iniziative mirate della ASL Bari spicca la campagna dedicata agli universitari che, dopo gli studenti di Uniba e Politecnico di Bari, si allarga ulteriormente con l’adesione dell’Accademia delle Belle Arti di Bari.I dati della Asl Bat saranno aggiornati prossimamente.Nella Asl di Brindisi, secondo l'ultimo report a cura dell'Unità operativa di Epidemiologia del Dipartimento di Prevenzione, dal 27 dicembre 2020 al 12 agosto 2021 sono state somministrate 499.147 dosi di vaccino, di cui 278.273 prime dosi e 220.874 seconde dosi. Mediamente, sono state somministrate 2.208,6 dosi per giornata di vaccinazione.Il 69% (192.114) delle prime dosi è rappresentato da Pfizer, il 16% (44.477) da AstraZeneca, il 10,9% (30.449) da Moderna e il 4,1% (11.233) da Janssen (Johnson&Johnson).Prosegue la campagna di vaccinazione in Asl Lecce tra hub, centri sanitari e a cura dei Medici di medicina generale: 3787 vaccinazioni effettuate nella giornata di ieri.Tra queste: 439 nella Struttura Operativa Territoriale della Protezione Civile di Campi Salentina, 366 nel PTA di Gagliano del Capo, 388 nel Centro Polivalente Comunale di Galatina, 582 nella Palestra del Liceo Scienze Umane “Q. Ennio” di Gallipoli, 374 nel Museo Sigismondo Castromediano di Lecce, 411 nella Caserma Zappalà di Lecce, 394 nell'edificio Comunale “Mercato delle Idee” di Muro Leccese, 201 nella RSSA comunale di Martano, 289 nello Stabile Zona Industriale di Nardò, 190 dai Medici di medicina generale.Sono 751.226 le somministrazioni effettuate in provincia di Foggia dall'avvio della campagna vaccinale.Ad oggi ha ricevuto almeno una dose di vaccino il 69,7% di tutta la popolazione residente, pari al 77,6% delle persone di età superiore a 12 anni. Ha concluso il ciclo vaccinale il 55,1% di tutta la popolazione, pari al 61,4% degli over 12.Nel dettaglio, a questa mattina, in provincia di Foggia, hanno già ricevuto la seconda dose: 49.861 persone estremamente vulnerabili su 53.049 che hanno ricevuto la prima dose; 13.282 caregivers su 16.827 che hanno ricevuto la prima dose; 36.298 ultraottantenni (pari all'87,8%) su 38.809 che hanno ricevuto la prima dose (pari al 93,7%); 47.298 persone di età compresa tra 79 e 70 anni (pari all'81,7%) su 53.718 che hanno ricevuto la prima dose (pari al 92%); 55.794 persone di età compresa tra 69 e 60 anni (pari al 74,6%) su 66.491 che hanno ricevuto la prima dose (pari al 88,3%); 63.469 persone di età compresa tra 59 e 50 anni (pari al 67,8%) su 75.457 che hanno ricevuto la prima dose (pari all'80,1%); 48.595 persone di età compresa tra 49 e 40 anni (pari al 55%) su 62.522 che hanno ricevuto la prima dose (pari al 70,3%); 34.943 persone di età compresa tra 39 e 30 anni (pari al 46,8%) su 47.302 che hanno ricevuto la prima dose (pari al 62%); 31.115 persone di età compresa tra 29 e 20 anni (pari al 41, 3%) su 48.235 che hanno ricevuto la prima dose (pari al 62,8%); 14.350 persone di età compresa tra 19 e 12 anni (pari al 27,5%) su 26.591 che hanno ricevuto la prima dose (pari al 49,5%) .I medici di medicina generale hanno somministrato in tutto 154.620 dosi di vaccino di cui 19.016 a domicilio.POLICLINICO RIUNITI FOGGIAAl Policlinico Riuniti di Foggia presso il Poliambulatorio Vaccinale dell’UOC Igiene presso l’Ospedale d’Avanzo da lunedì 9 agosto sono state vaccinate 1.465 persone.I dati della Asl Taranto saranno aggiornati prossimamente.