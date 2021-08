Green pass obbligatorio, scadenze fiscali e Serie A: cosa cambia ad agosto

ROMA - Mancano pochi giorni all'entrata in vigore dell'obbligo del certificato per accedere a servizi e attività. Agosto è anche il mese di appuntamenti fiscali importanti e del ritorno della Serie A. Ecco le date da segnare sul calendario.Partono lunedì 2 agosto i nuovi incentivi per l’acquisto di auto ecologiche previsti dal decreto Sostegni bis. Sarà possibile prenotare il bonus sulla piattaforma del ministero dello Sviluppo economico ecobonus.mise.gov.it. I veicoli ammessi al bonus sono quelli a basse emissioni (fino a 135 g/km di CO2), con o senza rottamazione.Numerose le scadenze fiscale previste per agosto. Il primo giorno da segnare sull'agenda è il 2, ultima data utile per saldare le rate della “rottamazione ter” scadute il 28 febbraio 2020 e quelle del “saldo e stralcio” scadute il 31 marzo 2020.– Dal 6 agosto il Green pass diventerà obbligatorio in Italia per tutta una serie di altre attività. Sarà richiesto per sedersi ai tavoli al chiuso di bar e ristoranti, accedere a eventi sportivi, spettacoli anche all’aperto, cinema, teatri, palestre, piscine, centri termali, fiere, congressi, sale gioco e bingo.In numerose Regioni italiane i prezzi al ribasso finiranno durante il mese. I primi a chiudere le promozioni saranno Lazio (13 agosto) e Liguria (16 agosto). In molti territori si andrà avanti fino al 31. È il caso di Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Molise e Toscana. In Piemonte finiranno qualche giorno prima, il 28 agosto, mentre nelle altre Regioni si protrarranno fino a settembre.Da annotare anche le scadenze fiscali del 20 agosto, quando i non titolari di partita IVA - che hanno scelto il pagamento rateale e hanno effettuato già un versamento entro il 30 giugno 2021- dovranno versare la seconda rata IRPEF a titolo di saldo per l’anno 2020 e di primo acconto per il 2021. Lo stesso giorno dovranno versare all’Agenzia delle Entrate la seconda rata dell’acconto d’imposta del 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata e non soggetti a ritenuta alla fonteIl weekend del 22 agosto inizia il calendario del Campionato di Serie A 2021-2022.