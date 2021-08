I talebani entrano a Kabul, "sono armati"

KABUL - I talebani fanno il loro ingresso a Kabul. Nella capitale afghana si sentono spari e sono in corso combattimenti. E' quanto riportano gli abitanti della città."L'Emirato islamico ordina a tutte le sue forze di attendere alle porte di Kabul, di non tentare di entrare in città", scrive su Twitter Zabihullah Mujahid, portavoce dei talebani.Secondo i residenti però vi sarebbe la presenza di "combattenti talebani armati nel nostro quartiere" anche se al momento, secondo un abitante della zona est della capitale non ci sarebbero combattimenti.I talebani hanno ordinato ai loro combattenti di evitare violenze a Kabul e consentire un passaggio sicuro a chiunque decida di andarsene.