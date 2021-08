- I giallorossi vincono 3 -1 a Parma e si qualificano per i sedicesimi di Coppa Italia. Nel primo tempo 7 ' passa in vantaggio il Parma con Brunetta tiro di destro. Al 9' pareggia Coda tiro in diagonale . Al 40' i salentini passano in vantaggio con Tuia di testa. Nel secondo tempo al 30' la squadra di Baroni realizza la terza rete con Coda tiro di sinistro. Nei sedicesimi il Lecce giocherà con lo Spezia.