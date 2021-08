La farfalla nei proverbi

Farfalla è il nome comune delle oltre 120.000 specie di insetti appartenenti all’ordine dei lepidotteri. C’è anche la farfalla di mare che fa parte dei molluschi gasteropodi marini con conchiglia non spiralata.La farfalla, simbolo per eccellenza dell’anima, rappresenta quanto di più delicato, bello, amabile si possa immaginare, con lo spettacolo dei colori delle ali che si muovono nel volo.La farfalla come metafora dell’animo umano e della vita spirituale è sintetizzata da Dante nella celebre terzina del “Purgatorio” (10.124-126): “Non v’accorgete voi che noi siam vermi, / nati a formar l’angelica farfalla, / che vola alla giustizia senza schermi?”.Si dice che le farfalle sono le anime dei morti che si avvicinano ai luoghi della loro vita terrena, se una farfalla entra in casa è l’anima di una persona defunta di famiglia.Infine vi sono le ‘farfalle’ azzurre Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Martina Santandrea, Daniela Mogurean che si sono aggiudicate il bronzo alle Olimpiadi di Tokio 2020 (2021). Ma questa è un’altra storia.Ed ora i proverbi.Se una farfalla si posa su una persona le annuncia fortuna e buone notizie.. Ognuno ha avuto un periodo nella vita segnato da crisi, difficoltà, miseria, come ogni farfalla prima di essere colorata e splendida è stata un po’ attraente bruco. Il proverbio si adatta ad una bella donna che, prima di essere tale, è stata una bambina o una ragazzina poco avvenente, o ad un ricco che ha ammassato soldi o a un potente che prima ha tirato la carretta.Non c’è una cosa bella che non trovi chi l’apprezza e l’accoglie; non c’è amore che non trovi chi lo corrisponde; anima eletta che non trovi la sua gemella.La farfalla notturna (falena), è irresistibilmente attratta dalla luce della fiaccola, ma avvicinandosi alla fiamma si brucia le ali e muore. Allusivo ma chiaro ammonimento a non accostarsi a qualcosa di attraente ritenuto però pericoloso.. La farfalla, nel momento in cui si poggia sulla pianta, la muove per far in modo che essa rilasci la linfa. Quando quest’ultima fuoriesce, l’insetto con i recettori che si trovano sulle loro zampe identifica gli elementi della pianta, decidendo se essa è fonte di buon cibo oppure no. Inoltre le farfalle femmina decidono in questo modo anche se la pianta possa essere giusta per la deposizione delle uova.