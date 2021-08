'Meraviglioso Modugno': mercoledì 25 agosto a Polignano con Diodato, Brunori Sas, Gaia, Noemi, Aka 7even e Motta

POLIGNANO A MARE (BA) - Diodato, Brunori Sas, Gaia, Noemi, Aka 7even e Motta sono gli ospiti della serata evento dedicata a Domenico Modugno in programma mercoledì 25 agosto ore 21.30 a Polignano a Mare in piazza Suor Maria Giovanna Laselva promossa da Regione Puglia e amministrazione comunale in collaborazione con Puglia Sounds/Teatro Pubblico Pugliese nell’ambito del protocollo d’intesa 2021 con Puglia Promozione con la direzione artistica di Maria Cristina Zoppa (Rai Radio Live), Stefano Senardi (consulente e coordinamento rapporti istituzioni), Lavinia Iannarilli (consulente) con la supervisione di Franca Gandolfi e la media partnership di Rai Radio Live. Considerato il grande successo ottenuto dalla piattaforma per la prenotazione (sold-out in appena 20 minuti), l'Amministrazione comunale d'intesa con la Regione Puglia, ha deciso di ampliare i posti a 1600: a partire dalle ore 12.00 di lunedì 23 agosto si potrà prenotare gratuitamente il proprio posto (massimo 2 per ogni registrazione) utilizzando il link https://meravigliosomodugno2021.eventbrite.it/La serata, condotta da Maria Cristina Zoppa accompagnata quest’anno da Pierdavide Carone e Angelo Trabace, propone la consolidata formula che vede gli ospiti reinterpretare i grandi classici di Modugno e proporre alcuni brani del proprio repertorio. Diodato, che ritirerà il Premio Modugno 2020 sospeso a causa dell’emergenza sanitaria, interpreterà Meraviglioso e Se Dio Vorrà e poi i suoi successi Che Vita Meravigliosa e Un’altra estate. Brunori Sas, che ritirerà il Premio Modugno 2021, interpreterà Vecchio Frack e il Vecchietto e le sue Canzone contro la paura e Rosa. Motta interpreterà Cosa sono le nuvole e Adesso non pensarci più e i suoi brani Via della luce e la fine dei vent’anni. Aka 7even interpreterà Tu si’ na cosa grande e Selene e i tormentoni Loca e Mi manchi. Noemi interpreterà Dio, come ti amo! e le sue Briciole e Glicine e infine Gaia intrepreterà Nel blu dipinto di blu, in una speciale versione in lingua portoghese e le sue Chega e Cuore Amaro. Anche i due co conduttori si confronteranno con il repertorio di Domenico Modugno: Perdavide Carone interpreterà Malarazza e Angelo Trabace il brano Non piangere Maria.Nato come evento di apertura del Medimex nel Teatro Petruzzelli di Bari e dal 2013 in programma a Polignano a Mare, Meraviglioso Modugno ha ospitato numerosi artisti tra i quali Vinicio Capossela, Negramaro, Daniele Silvestri, Gino Paoli, Niccolò Fabi, Ornella Vanoni, Max Gazzè, Albano, Piero Pelù, Orchestra di Piazza Vittorio, Ermal Meta.La serata evento è promossa da Regione Puglia e amministrazione comunale in collaborazione con Puglia Sounds/Teatro Pubblico Pugliese nell’ambito del protocollo d’intesa 2021 con Puglia Promozione, operazione finanziata a valere su POC PUGLIA 2014/2020 Azione 6.8 “Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche” Media partner Radio Rai Live.