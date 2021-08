Milano, va a fuoco grattacielo di 15 piani

I pompieri stanno continuando ad arrivare e, a quanto si è appreso, il fuoco si è propagato probabilmente dall'ultimo piano, facendo crollare le vetrate della facciata e generando una colonna di fumo visibile anche a chilometri di distanza. pic.twitter.com/5W7Gc99jyk — UnLorenzoAMilano (@ilfuturo3) August 29, 2021 Sul posto ci sono numerose squadre dei Vigili del fuoco e molte ambulanze.I pompieri stanno continuando ad arrivare e, a quanto si è appreso, il fuoco si è propagato probabilmente dall'ultimo piano, facendo crollare le vetrate della facciata e generando una colonna di fumo visibile anche a chilometri di distanza.

MILANO - Paura a Milano, dove un vasto incendio ha quasi distrutto un palazzo di 15 piani in Via Antonini, dove abitano, secondo quanto si è appreso, circa 70 famiglie. Il numero delle persone ancora presenti nel palazzo è ancora incerto.Sono in corso le operazioni per verificare se all'interno ci siano ancora persone intrappolate dalle fiamme.In strada ci sono al momento centinaia di persone, tra residenti e curiosi, mentre dal palazzo continua ad alzarsi una densa colonna di fumo nero.