Ndrangheta: arrestato a Madrid il boss Domenico Paviglianiti

MADRID - E' stato fermato in Spagna il latitante di 'ndrangheta Domenico Paviglianiti, "il boss dei boss" come era chiamato negli anni 80 e 90. Destinatario di un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti per 11 anni, 8 e 15 giorni, Paviglianiti era stato rimesso in libertà nell'ottobre 2019, sulla base di un erroneo calcolo della pena.

Autore di diversi traffici internazionale di stupefacenti, Paviglianiti era già stato condannato all'ergastolo (pena in seguito sostituita con la reclusione per 30 anni) per una serie di omicidi, associazione di tipo mafioso e reati di droga.