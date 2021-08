Notte della Taranta: il trentennale dei Sud Sound System con Antonio Castrignanò

Sarà Piazza Salandra a Nardò ad ospitare giovedì 5 agosto la seconda tappa del festival itinerante "La Notte della Taranta". Alle 20:30 lo spettacolo di danza Pizzica in scena a cura del Corpo di Ballo della Taranta, aprirà la serata con le coreografie che i danzatori proporranno nelle diverse tappe dell’itinerante, con interventi inediti in un mosaico di immagini, visioni, racconti, saperi, per sollecitare un rapporto aperto alla conoscenza e al confronto. Sarà Piazza Salandra a Nardò ad ospitare giovedì 5 agosto la seconda tappa del festival itinerante "La Notte della Taranta". Alle 20:30 lo spettacolo di danza Pizzica in scena a cura del Corpo di Ballo della Taranta, aprirà la serata con le coreografie che i danzatori proporranno nelle diverse tappe dell’itinerante, con interventi inediti in un mosaico di immagini, visioni, racconti, saperi, per sollecitare un rapporto aperto alla conoscenza e al confronto.





Alle 21:00 la grande voce di Teresa De Sio porta in Salento il suo nuovo disco Puro Desiderio. Un album che segna il passaggio in una nuova era della sua creatività. Un disco e un concerto che scava, parla di sentimento e suona contemporaneo. Un suono elettro-acustico potente e innovativo. Ancora una volta l’artista riesce a sorprendere per la capacità di ricerca, per la voglia di libertà e la capacità di innovare e attraversare mondi musicali solo apparentemente lontani ed unirli in modo semplice, come più volte ha già saputo fare nella sua carriera. Sul palco canterà le tracce del nuovo disco alternate, alcuni classici del suo repertorio e omaggi a Pino Daniele e Fabrizio De Andrè. Teresa De Sio voce e chitarra, Francesco Santalucia tastiere e direzione, Marco Bartaccioni, steel, pedal steel chitarre, Pasquale Angelini batteria, Vittorio Longobardi basso e Giovanni Astorino violoncello, sint, percussioni.

Alle 22:00 La Notte della Taranta celebra i trent’anni dei Sud Sound System che durante la serata si esibiranno con Antonio Castrignanò. I Sud Sound System sono i pionieri del raggamuffin e del dancehall style, in Salento e in Italia. Si esibiscono per la prima volta “fuori casa” nel 1989 nel centro sociale Leoncavallo di Milano. Nel 1991 arrivò il primo disco e oggi tornano con un nuovo singolo uscito il 28 giugno dal titolo “Come l’edera” dove il raggamuffin si mescola alle melodie nazionalpopolari di Al Bano, brano scritto dal tastierista della band Maestro Garofalo, per celebrare i trent’anni di attività di attività. Da subito l’impatto della band sulla scena musicale italiana è notevole. Il loro sound reggae mixato a testi impegnati cantati in dialetto salentino li conduce per live, apparizioni televisive e radiofoniche diventando anche oggetto di analisi e dibattiti in alcune università italiane con i sociologi Georges Lapassade e Piero Fumarola. Solcano palchi europei insieme ad artisti internazionali e avviano la produzione del Salento Showcase, in cui si affiancano alle nuove voci della scena reggae salentina, radicalizzando un vero e proprio movimento. Già nel 1996, nel disco Comu na petra, collaborano diversi tamburellisti salentini, rafforzando il legame tra il raggamuffin e la musica della tradizione salentina. Tante le collaborazioni e i premi come nel 2003 il Premio Tenco nella categoria "Miglior lavoro dialettale italiano" e il premio "Miglior video dell'anno" al Meeting delle Etichette Indipendenti di Faenza. Da sempre impegnati nella difesa dell'ambiente e del diritto alla salute, accendono i fari mediatici su complessi industriali pugliesi come l’Ilva di Taranto e la centrale elettrica di Cerano e su questi temi è incentrato l’album Dammene ancora che, tra le altre, vede una collaborazione con Neffa e continuano con album di denuncia al sistema politico e non solo, e continuano le collaborazioni con artisti e tour che li vede impegnati in tutta Europa.





ACCESSO AL FESTIVAL





Saranno predisposte tutte le misure indispensabili per garantire la sicurezza del pubblico, degli artisti, degli operatori. L’accesso del pubblico alle serate del Festival itinerante avverrà nel rispetto assoluto delle norme antiCovid. Potranno accedere solo coloro che saranno muniti di Green PASS o di certificazione di tampone negativo, effettuato massimo nelle 48 ore precedenti. In tutte le piazze saranno allestiti i posti a sedere, distanziati di almeno un metro, a quali si potrà accedere sino al loro esaurimento. La Certificazione verde Covid-19 non è richiesta ai bambini esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica.

La Fondazione ha dato incarico alla società Human Goals di espletare questo servizio e quindi, ad ogni punto di accesso agli eventi del festival si troveranno degli addetti di HG che provvederanno alla misurazione della temperatura alla verifica del green pass. Nei pressi del varco di accesso verrà allestita una postazione per la somministrazione dei tamponi rapidi finalizzati solo a persone che non sono munite di green pass e vogliono entrare nell’area. Il servizio è a pagamento ed ha il costo di 20 euro.

Apposita segnaletica individuerà la postazione tamponi e i punti di controllo Green Pass.





LE TAPPE DEL FESTIVAL

Il 6 agosto, ALBEROBELLO, Piazzale Biagio Miraglia – Via Indipendenza. Alle19:00 al via con il Laboratorio di Pizzica e alle 21:30 la musica diventa protagonista con l’ORCHESTRA POPOLARE “LA NOTTE DELLA TARANTA”

Il 7 agosto, ALESSANO, Piazza Cappuccini. Si parte alle 20:00 con Le Parole Del Festival, DE FINIBUS TERRAE – TERRA FINESTRA «Siate una finestra di Speranza perché il Mediterraneo, Mare Nostrum, storico bacino di civiltà, non sia un arco di guerra teso, mare di morte, ma un’arca di pace accogliente e solidale» (Papa Francesco 20 aprile 2018) Intervengono: Don Gianni De Robertis -Direttore Nazionale Migrantes, CEI, Alessandra Morelli -Responsabile dell’Alto Commissariato dell’Onu per i Rifugiati-UNHCR in Niger, la famiglia Killeh da Aleppo(Siria) – Famiglia di rifugiati (video e lettura della storia della famiglia ), Mons. Vito Angiuli -Vescovo di Ugento - S. Maria di Leuca. Modera Vincenzo Corrado Dir. Comunicazione Sociale CEI. Alle 22:00 sul palco una grande voce della musica italiana NADA e Andrea Mucciarelli alla chitarra. A seguire Ronda finale de LI STRITTULI.

L’8 agosto, SOGLIANO CAVOUR, Piazza Falcone e Borsellino. Alle 21:00 al via la serata in musica con i BRIGANTI DI TERRA D’OTRANTO e alle 22:00 si continua con OFFICINA ZOÈ.

Il 9 agosto, CURSI, Piazza Pio XII. Si comincia alle 21:00 con RAFFAELLO SIMEONI in Novomonno e la serata continua alle 22:00 con STELLA GRANDE.

Il 10 agosto, TARANTO, Area mercatale di Talsano. Si parte alle 19:00 con il Laboratorio di Pizzica, alle 21:00 è la volta de I MANDATARI e si prosegue alle 22:00 con la musica dell’ORCHESTRA POPOLARE “LA NOTTE DELLA TARANTA”.

L’11 agosto, CALIMERA, Piazza del Sole. Alle 21:00 apre la serata ELENA LEDDA in Làntias e a seguire, alle 22:00 sul palco TONY ESPOSITO in Viaggio Mediterraneo.

Il 12 agosto, CARPIGNANO, Piazza Duca D’Aosta. Alle 19:00 apre la serata il Laboratorio di Pizzica e alle 21:00 musica con LUCILLA GALEAZZI TRIO. A seguire, alle 22:00 sul palco ALLA BUA in Tu's i zoì.

Il 13 agosto, LECCE, Parrocchia San Giovanni Battista – via Novara. Alle 19:00 si comincia con il Laboratorio Pizzica e Tamburello e alle 21:00 la grande musica di ENZO PETRACHI. Si prosegue alle 22:00 con l’ORCHESTRA POPOLARE “LA NOTTE DELLA TARANTA”.

Il 14 agosto, NOCIGLIA, Piazza Episcopo. Mostra LU TAMBURRIEDDHU MIU J’È DE NOCIGLIA. Jata ci lu tuzza e ci lu pija: i tamburelli di Mesciu Nino. Alle 21:00 al via alla musica di ROCCO NIGRO in Guerra, fichi e balli, mentre alle 22:00 è la volta di KAMAFEI in Un Viaggio tra Tradizione e Innovazione.

Il 16 agosto, RACALE, Piazza San Sebastiano. La serata si apre alle 21:00 con Le Parole del Festival: DARIO VERGASSOLA e DAVID RIONDINO in Omero in Italia. Miti ed eroi dei tempi che la Grecia era in Puglia, e viceversa. Si prosegue alle 22:00 con MARIA MAZZOTTA in Amoreamaro ospite Francesco Di Bella

Il 17 agosto, UGENTO, Piazza San Vincenzo. Alle 19:00 Laboratorio Pizzica e alle 21:00 Pizzica pizzica- Spettacolo di danza a cura del CORPO DI BALLO DELLA TARANTA. Si continua in musica alle 22:00 con CANZONIERE GRECANICO SALENTINO.

Il 18 agosto, CUTROFIANO, Piazza Municipio. Apre la serata alle 21:00 il CORO POPOLARE DI TERRA D’OTRANTO e si continua alle 22:00 con ENZA PAGLIARA, DARIO MUCI, ROBERTO e EMANUELE LICCI, con Fabrizio Saccomanno, Marco Bardoscia e Marco Tuma, in Suddissimo.

Il 19 agosto, GALATONE, Piazza Santissimo Crocefisso. Alle 19:00 Laboratorio di Pizzica, alle 21:00 si prosegue con SORELLE GABALLO e la musica continua alle 22:00 con REDI HASA in Bach is Back.

Il 20 agosto, ZOLLINO, Villa Comunale. Si parte alle 20:30 con Il Cibo della Taranta “CONSIDERATE LA VOSTRA SEMENZA”: grani antichi, farine e pani di tradizione. Intervengono: Gino L. Di Mitri (CNR), Nunzia Melcarne (imprenditrice agricola, esperta di panificazione), Francesco Giannachi (docente di Civiltà Bizantina Unisalento). Alle 21:00 musica con MASCARIMIRÌ in Nou?

Il 21 agosto, CASTRIGNANO DE’ GRECI, Palazzo De Gualtieris. Alle 21:00 si apre con AMBROGIO SPARAGNA e DAVIDE RONDONI La Bandadante Commedia dei Vivi, dei Morti e dei Tipi danteschi con i solisti dell'ORCHESTRA POPOLARE ITALIANA. Alle 22:00 MONI OVADIA in Senza Confini – Ebrei E Zingari con la Moni Ovadia Stage Orchestra.

Il 22 agosto, GALATINA, Piazzetta Galluccio. Alle 19:00 Laboratorio di Pizzica e alle 21:00 musica con FARAUALLA in Ogni Male Fora. Si continua alle 22:00 con ANTONIO AMATO ENSEMBLE.

Il 23 agosto, MARTIGNANO, Piazza della Repubblica. Si parte alle 19:00 con Laboratorio Pizzica e poi musica alle 21:00 con RICCARDO TESI & BANDITALIANA, mentre alle 22:00 sul palco CLAUDIO PRIMA & SEME.

Il 24 agosto, SOLETO, Piazza Osanna. Si comincia alle 21:00 con Le Parole del Festival: FRANCO ARMINIO in I PAESI DEL SUD. Alle 22:00 si prosegue in musica con l’ORCHESTRA POPOLARE “LA NOTTE DELLA TARANTA”.

Il 25 agosto, STERNATIA, Piazza Castello. Al via alle 21:00 con Le Parole del Festival: ALDO CAZZULLO in A RIVEDER LE STELLE. Alle 22:00 grande serata in musica con EUGENIO BENNATO in W chi non conta niente.

Ultima tappa del festival il 26 agosto, MARTANO, Piazza Assunta. Alle 20:00 si apre la serata con FARE CULTURA. Intervengono: MASSIMO BRAY, Assessore alla cultura, tutela e sviluppo delle imprese culturali, Turismo, Sviluppo impresa turistica della Regione Puglia, ANGELO MELLONE, Vice direttore Rai 1. Alle 21:00 musica con ANTONIO CASTRIGNANÒ in Alberi di canto e dintorni: omaggio ai Cantori.

Il 28 agosto, MELPIGNANO, Piazzale Ex Convento degli Agostiniani alle 22.00 CONCERTONE LA NOTTE DELLA TARANTA in onda su RAI 1 il 4 settembre ore 23:00.