Deu Foggia, Zullo (FdI): "La raga sta andando avanti con la benedizione del vicepresidente Piemontese o senza?"

FOGGIA - "Apprendiamo che la gara europea per il nuovo DEU Foggia - finalizzata a un project financing per il completamento, l'allestimento e la gestione integrata dei comparti operatori – sta andando avanti: il 20 luglio era stata pubblicata e nei giorni scorsi, a completamento, sono stati pubblicati gli atti relativi" ha dichiarato il capogruppo regionale di Fratelli d'Italia, Ignazio Zullo, chiedendo all'assessore al Bilancio, Raffaele Piemontese, di rendere pubblica l'eventuale relazione tecnica del Dg Vitangelo Dattoli.





"Che il direttore generale degli Ospedali Riuniti di Foggia, Vitangelo Dattoli, possa ignorare il nostro invito a sospendere tutto - per verificare la possibilità di evitare l’entrata del privato a condizioni decisamente sfavorevoli e anti-economiche per il pubblico, e quindi per le tasche dei pugliesi – lo avevamo messo in conto. Ricordiamo ancora una volta che il privato a fronte di un versamento di 21 milioni impegna la Regione per oltre 10 anni e intasca 170 milioni di euro, oltre IVA. Ma il dg Dattoli ignora anche il vicepresidente della Giunta e assessore al Bilancio, Raffaele Piemontese? Oppure Piemontese ha ricevuto la relazione tecnica dettagliata e quindi ha dato il benestare all’operazione economico-finanziaria? Delle due l’una, tertium non datur. Il 13 luglio scorso, infatti, l’assessore Piemontese, sollecitato proprio da noi di Fratelli d’Italia, si era dichiarato <pronto, all’esito della lettura della relazione, a valutare con l’Assessorato regionale alla Sanità e con la Direzione del Policlinico, la proposta avanzata dal Gruppo regionale Fratelli d’Italia>. Proposta che invitava l’assessore al Bilancio a far accendere alla Regione, anziché il privato, il mutuo di 21 milioni, nell’ambito dei 200 milioni disponibili (come da Bilancio 2021). Del resto, per l’Ospedale Covid in Fiera (struttura provvisoria e non certo definitiva come il Deu di Foggia) la Regione aveva trovato, in men che non si dica, 26 milioni. Chiediamo, quindi, a Piemontese: ha ricevuto la relazione tecnica dal dg Dattoli? E se s? perché non l’ha resa nota? E la nostra proposta è stata discussa, come da lui sostenuto, con assessore alla Sanità Lopalco?" ha dichiarato ancora Ignazio Zullo.