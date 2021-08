Notte di passione in spiaggia a Porto Cesareo: video diventa virale

Stefano De Maglie, responsabile provinciale dell'Associazione nazionale GloboConsumatori, ha commentato l'episodio: "Un finale peggiore, non potevamo averlo in questa finale di una folle estate 2021 durante la quale, tra pandemia, divieti e green pass ci troviamo anche a dover assistere ad un video ormai virale che denuncia, inequivocabilmente, il degrado con il quale, molti cittadini ma, soprattutto, turisti hanno dovuto convivere”.



Il commercialista ha concluso: "Che sarebbe stata un’estate difficile era, quindi, perfettamente immaginabile ma, mentre altre località turistiche si sono organizzate per tempo con la richiesta di rinforzi delle forze dell'ordine e piani operativi per fronteggiare al meglio la sfida, a Porto Cesareo si è, invece, preferito puntare ad altro perdendo l'ennesima buona occasione per raccogliere una buona fetta di turismo di qualità che in questo modo, per il futuro, sceglieranno altre mete. I danni di immagine per questa località e per quanti con tanto coraggio investono sul territorio sono, quindi, incalcolabili e, come al solito, non ci saranno responsabilità a carico di nessuno”.

Notte di passione nelle acque di Porto Cesareo, nel leccese, dove una coppia è stata 'beccata' a fare sesso nelle acque della "Spiaggia dei Cesarini". Le dune non sarebbero riuscite a 'proteggere' le piccanti effusioni che sono avvenute alle prime luci dell'alba mentre i fornitori di alberghi e attività commerciali erano già in servizio.