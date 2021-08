Salento meraviglioso: balena e il suo cucciolo avvistati e filmati al largo di San Foca

Una videoripresa spettacolare che per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, non può non emozionare e la dice lunga sulla salute dei nostri mari, ma anche sulla necessità di massima protezione delle nostre acque e di specie che sono protette e che meritano di essere tutelate perché si perpetuino immagini come quelle cui hanno avuto la fortuna di assistere questi due fortunati amanti del mare. Ecco il video:









MELENDUGNO (LE) - Il Salento e i suoi mari non finiscono mai di stupirci. E noi dello “Sportello dei Diritti” continueremo a segnalare eventi come quello a cui hanno assistito Andrea Baglivi e Dario Tamburello che oggi hanno avuto la fortuna di poter avvistare, navigare fianco a fianco e riprendere due balene, una madre e un cucciolo della specie “balenottera comune”, che nuotavano qualche miglia a largo di San Foca, marina di Melendugno, sulla costa Adriatica della Penisola salentina.