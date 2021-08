- Nella prima giornata di andata di Serie B il Lecce perde 3-0 a Cremona. Nel primo tempo al 38' Majer dei salentini con un tiro di destro non inquadra la porta. Nel secondo tempo al 6' i lombardi passano in vantaggio con Valzania tiro da fuori area. Al 15' raddoppia Bonaiuto tiro di destro. Al 20' Valeri realizza la terza rete della Cremonese tiro di sinistro. Nella seconda giornata il Lecce giocherà domenica 29 agosto alle 20,30 in casa col Como.