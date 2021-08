Serie C '21-'22: i primi derby del Bari dopo l'esordio a Potenza

(via Ssc Bari Fb)





Per i derby, i tifosi biancorossi dovranno attendere il mese di ottobre, segnato dalle sfide interne con Monopoli e Foggia, rispettivamente il 3 e il 20, alle quali seguirà la sfida esterna con la Virtus Francavilla, programmata per domenica 24 ottobre. Un derby per mese nell'ultima parte del 2021. Il 21 novembre in casa della Fidelis Andria e il 12 dicembre contro il Taranto al San Nicola.

- Sarà il 21 agosto con la Fidelis Andria, ma in Coppa Italia e al San Nicola, il primo derby del Bari della stagione sportiva di Serie C 2021-2022. E' quanto emerso nelle scorse ore dal sorteggio che ha anticipato la composizione dei calendari relativi ai tre gironi del terzo torneo nazionale. Dopo il debutto in casa del Potenza, fissato per domenica 29 agosto, la prima gara di campionato al San Nicola si disputerà domenica 5 settembre con la matricola Monterosi Tuscia.