Serie C: esordio a reti bianche per Taranto e Fidelis Andria

(pixabay)





Al successo dei monopolitani, fa da contraltare la sconfitta subìta per 3-1 dalla Virtus Francavilla Fontana in casa del Catanzaro, nel confronto giocatosi alle 17.30 di domenica 29 agosto. Esordio con pareggio per le matricole Taranto e Fidelis Andria. Allo " Iacovone" gli ionici non sono andati oltre lo 0-0 con la Turris.





Vittoria sfiorata per gli andriesi che al Degli Ulivi, dopo essere passati in vantaggio per 1-0, vengono raggiunti dalla Juve Stabia per il definitivo 1-1. Pareggio a reti bianche anche per il Foggia di Zeman che a Viterbo non va oltre lo 0-0 nell'incontro con il Monterosi Tuscia, altra matricola del Girone C della Serie C 2021-2022.

- Alla vigilia di Potenza-Bari, in programma dalle ore 21 di lunedì 30 agosto con diretta su Rai Sport dalle ore 20.45, il bilancio delle pugliesi partecipanti alla Serie C 2021-22 è di una vittoria, tre pareggi e una sconfitta. La prima, e finora unica vittoria, è stata ottenuta dal Monopoli che, nell'anticipo disputatosi sabato 28 agosto al Veneziani, ha sconfitto per 3-0, il Catania.