Arriva al Foggia l’attaccante Francesco Felleca 23 anni dal Ghiviborgo. Interesse per il centrocampista Luca Berardocco dell’Avellino. Contatti con l’attaccante Andrea Di Grazia del Pescara. Il trequartista Alessio Curcio dovrebbe essere ceduto o in Serie B o in Serie C.

- Il Foggia acquista il difensore Alessandro Garattoni 23 anni dalla Juve Stabia. Ingaggiato il centrocampista Andrea Rizzo Pinna 21 anni dalla Vis Artena. Tesserato il centrocampista Manuel Nicoletti 23 anni dal Monopoli.