A Venezia Clark ha totalizzato una media importante di 8,4 rimbalzi a partita. Andrea Visconti 22 anni ha rinnovato il contratto fino al 30 Giugno 2022. Interesse per l’americano Rashad Vaughn del Prometey squadra di Serie A dell’ Ucraina. L’ Happy Casa Brindisi punterà a qualificarsi per i play off scudetto e ad andare avanti il più possibile in Coppa Italia e Champions League.

- L’ Happy Casa Brindisi ha acquistato l’americano Wesley Clark 26 anni dalla Reyer Venezia. Ha firmato fino al 30 Giugno 2023. Per lui è un ritorno a Brindisi dove aveva già giocato nel 2018-19.