Serie C: il Monopoli acquista Grandolfo

FRANCESCO LOIACONO - Il Monopoli ha acquistato l’attaccante Francesco Grandolfo 29 anni svincolato dal Legnago Salus. - Il Monopoli ha acquistato l’attaccante Francesco Grandolfo 29 anni svincolato dal Legnago Salus.





Ha firmato fino al 30 Giugno 2023. Trattativa con il centravanti Cristian Carletti, svincolato dal Carpi. Interesse per il centrocampista Biagio Morrone. Contatti con il difensore Nicola Bizzotto per rinnovare il contratto, scaduto il 30 Giugno. Trattative per il terzino Andrea Maestrelli della Lucchese e lo stopper Gioacchino Galeotafiore del Foggia. Interesse per il difensore Davide Riccardi del Lecce. Sembra difficile che a Monopoli arrivi l’attaccante Michele Emmausso del Lecco.

Il Monopoli è in ritiro precampionato a Villa D’Agri in provincia di Potenza dove resterà fino al 24 Agosto. L’ obiettivo dei biancoverdi pugliesi è raggiungere la salvezza.