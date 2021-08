Serie C, il Monopoli acquista Langella e Morrone

Ingaggiato il trequartista Biagio Morrone 21 anni in prestito dalla Lazio. Tesserato l’esterno Mattia Novella 20 anni in prestito dalla Lazio. Interesse per il difensore Edoardo Blondett dell’ Alessandria. Trattativa per il centrocampista Tommaso Bianchi, svincolato dal Novara. Contatti per l’esterno Luca Giudici del Lecco. Interesse per il terzino Gianvito Pertica del Latte Dolce Sassari. L’ obiettivo del Monopoli è raggiungere la salvezza e se ci sarà la possibilità cercare di qualificarsi per i play off.

- Il Monopoli acquista il centrocampista Christian Langella 21 anni in prestito dal Pisa.