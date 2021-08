Su Real Time torna Flavio Montrucchio con ''Primo appuntamento''

Dopo il successo dello spin off estivo Crociera - oltre mezzo milione di spettatori medi con il 2,4% di share sul pubblico totale - Flavio Montrucchio torna in città ed è pronto ad accompagnare nuovi single alla ricerca dell'anima gemella nel ristorante cult di “PRIMO APPUNTAMENTO”, con cinque puntate inedite al via su Real Time canale 31 a partire da martedì 31 agosto alle 21:20, in attesa della nuova stagione in arrivo nel 2022.

Ormai consolidato “Re di Cuori” sulla terraferma come in alto mare, Montrucchio sa che ogni grande amore inizia con un primo appuntamento! Ma sarà sufficiente una cena ‘al buio’ per trovare il vero amore? Questo è quello che sperano i nuovi concorrenti della versione tradizionale del dating fenomeno di Real Time.

Tra sguardi ammiccanti, provocazioni, slanci o timidezze e, perchè no, un pizzico di mistero, nuove coppie si metteranno in gioco nelle puntate ambientate nelle romantiche sale del ristorante di Primo Appuntamento e come sempre, visto che in amore non si fanno calcoli, solo alla fine della cena arriverà la decisione se rivedersi o no.

“PRIMO APPUNTAMENTO” (5 episodi x 60’) è realizzato da Stand by me per Discovery Italia. Le puntate sono disponibili in anteprima streaming su discovery+.