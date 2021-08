Tremiti Music Festival: dal 2 settembre il il festival che celebra il connubio musica e natura

Una passione ed un’attitudine portata avanti per anni e concretizzatasi già in altre eccellenti incisioni discografiche. In Coracao Vagabundo vengono rivisitati brani che appartengono alla sfera altissima di compositori ed autori come Jobim, Caetano Veloso, Djavan, Chico Buarque, Gilberto Gil, Toquinuo, Vinicius de Moraes ed altri. Il risultato è straordinario e di grande qualità e classe. Si rinverdisce così una vecchia tradizione che ha sempre visto un’affinità ed una storia particolare tra artisti e compositori italiani e brasiliani. Alle ore 21.30 Impossible Tour 2021 del GeGè Telesforo 4et (Gegè Telesforo voce e percussioni, Domenico Sanna pianoforte, Michele Santoleri batteria, Luca Bulgarelli contrabbasso). Cantante, percussionista, polistrumentista, Producer e A&R dell’etichetta Groove Master Edition, ma anche giornalista, entertainer, autore e conduttore radiotelevisivo, GeGè Telesforo, nato a Foggia nel 1961, rappresenta una figura professionale dai mille contorni, e dalle altrettante sfumature.





Ma il minimo comune denominatore delle sue molteplici attività è la musica, anzi, la buona musica, cui il nostro dedica, da 35 anni, ogni sforzo. Il suo Impossible Tour 2021, che vede una band e un repertorio completamente rinnovati, sarà un vero e proprio balzo verso territori musicali inesplorati, una fusione di ritmi e melodie di grande energia e spessore. Venerdì 3 settembre alle ore 20.30 lo spettacolo Io che amo solo te. Le voci di Genova con Serena Spedicato voce, Nando Di Modugno chitarra, Giorgio Vendola contrabbasso, Antonino De Luca fisarmonica. Sono gli incontri felici a generare bellezza, nella vita così come nell’arte.





È stato così per la “Scuola di Genova”: un gruppo di amici capaci di inaugurare una nuova stagione del cantautorato italiano che ha esplorato e cantato l’amore come mai prima. Luigi Tenco, Fabrizio De André, Gino Paoli, Sergio Endrigo, Umberto Bindi, Bruno Lauzi sono solo alcuni dei protagonisti della storia di un movimento che ha investito l’Italia e il mondo intero, risuonando fino ad oggi. Alle ore 21.30 Tratto da una storia vera del Joe Barbieri Trio (Joe Barbieri voce e chitarra, Pietro Lussu pianoforte, Luca Bulgarelli contrabbasso). A quattro anni di distanza da "Origami" (e dopo una deviazione per celebrare a proprio modo Billie Holiday attraverso il disco "Dear Billie") Joe Barbieri torna finalmente alle sue canzoni, con l'album più autobiografico, dal titolo "Tratto Da Una Storia Vera".





Il fil rouge che sta alla radice dei nuovi brani è che tutti, in qualche modo, fioriscono dal vissuto più personale del cantautore napoletano. Sabato 4 settembre ore 20.30 James is back di James Senese Napoli Centrale (James Senese voce e sax, Fredy Malfi batteria, Rino Calabritto basso, Lorenzo Campese tastiere). Il sassofonista partenopeo, classe 1945, è da oltre cinquant’anni sulla scena divenendo un’icona artistica che dall’alto dei suoi 76 anni è ancora un punto di riferimento per le nuove generazioni musicali che vogliono urgenza espressiva e zero compromessi. In mezzo secolo di carriera Senese ha attraversato generi, epoche, mode, senza lasciarsi mai corrompere in nome del mercato. I suoi numi tutelari sono Miles Davis e John Coltrane. La sua granitica coerenza artistica e intellettuale sono famose come il suono del suo sax.





Passando per i seminali Showmen con Mario Musella, i Napoli Centrale (tuttora la formazione che lo identifica), le collaborazioni con l’indimenticabile l’amico Pino Daniele ma anche il sodalizio artistico e fraterno che lo ha legato a Franco Del Prete, James Senese ha suonato e cantato i vinti, quelli che non hanno mai avuto voce. Lui gliel’ha data, con l’energia e la rabbia del suo sax e della sua voce, che hanno contraddistinto la sua produzione, fatta di coraggio e determinazione: quella di un “Nero a metà”. E alle ore 21.30 Greta Panettieri Collection (Greta Panettieri voce, Giuseppe Bassi contrabbasso, Domenico Campanale batteria,Andrea Sammartino piano, guest Roberto Ottaviano sax).





Da New York all’Italia, dai maggiori festival e club italiani alla televisione. Greta Panettieri è una delle voci più affascinanti del panorama italiano e internazionale. Cresciuta artisticamente a New York, è musicista, cantante – vincitrice dal 2016 al 2018 dello Jazzit Award come una delle dieci migliori cantanti jazz italiane - compositrice e autrice di testi per interpreti autorevoli. Nell’album Collection racchiude la sua personalità poliedrica, rieditando i brani del cuore a favore di un suono di alta qualità che esalta al meglio la sua voce e la sua musica.



Tutti i concerti sono a ingresso libero con prenotazione obbligatoria al link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-tremiti-music-festival-2021-168748775129 e si svolgeranno nel rispetto delle norme anti COVID, dettagli e modalità di partecipazione sul sito web https://www.pugliasounds.it/tmf2021

ISOLE TREMITI (FG) - È in programma dal 2 al 4 settembre 2021 la quarta edizione del Tremiti Music Festival, promosso da Regione Puglia, amministrazione comunale e realizzato da Puglia Sounds/Teatro Pubblico Pugliese nell'ambito del protocollo d'intesa 2021 con Puglia Promozione, operazione finanziata a valere su POC PUGLIA 2014/2020 Azione 6.8 "Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche", con il coordinamento artistico di Roberto Ottaviano.Tre giorni di musica e natura nell'incontaminata oasi di San Domino, a largo del Gargano in Puglia, con Coracao Vagabundo 4et, GeGè Telesforo 4et, Joe Barbieri Trio, James Senese Napoli Centrale, Greta Panettieri Collection e Serena Spedicato.