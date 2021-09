Abusi su minori: arrestato finanziere

- Un finanziere di 54 anni è stato arrestato a Palermo per abusi nei confronti di sette bambini di età compresa dagli 9 ed 11 anni. Gli abusi avvenivano nel centro sportivo in via Messina Marine, dove prestava servizio come centralinista e nel tempo libero come allenatore.

L'operazione è scattata grazie alla denuncia arrivata alla polizia, da parte della mamma di una vittima, che ha permesso di posizionare le telecamere e registrare gli avvenimenti facendo scattare le manette nei confronti dell''orco in divisa'.