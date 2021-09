Ager, Zullo (FdI): "La riconferma di Grandaliano è un pugno in faccia ai pugliesi"

BARI - “La riconferma di Grandaliano a direttore generale dell’AGER (l’Agenzia regionale che si occupa dei rifiuti in Puglia) è un pugno in faccia ai pugliesi tartassati da una TARI che strozza i bilanci delle famiglie e dei territori, ormai trasformati in discarica a cielo aperto". Così in una nota il capogruppo regionale FdI Ignazio Zullo.“Una riconferma dell’incarico - prosegue Zullo - imposta d’imperio da Emiliano; mentre un Sindaco può amministrare per due mandati, un dirigente della P.A. è assoggettato al criterio anticorruzione della rotazione degli incarichi, ma tutto questo non vale per Emiliano e Grandaliano. Siamo in una Puglia governata da un tiranno che fa del potere il centro della propria esistenza politica e amministrativa, mentre la regione sprofonda sempre più nella melma.”