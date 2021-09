AIDO Brindisi. Arrivano DigitalAIDO e la nuova app: il consenso alla donazione si fa digitale

- AIDO - Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule sceglie la Giornata Nazionale del Si per la donazione di organi tessuti e cellule, programmata per domenica 26 settembre per lanciare un progetto destinato a cambiare la storia della donazione di organi e tessuti nel nostro Paese e che pone AIDO come un unicum nel panorama del Terzo Settore nazionale e internazionale: DigitalAIDO, il progetto di digitalizzazione del consenso alla donazione di organi e tessuti del proprio corpo dopo la morte a scopo di trapianto, espresso con l'iscrizione ad AIDO.