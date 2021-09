Latiano: lunedì 27 settembre Moriq ospite di Idea Radio

LATIANO (BR) - Lunedì 27 settembre, su Idea Radio nel corso della trasmissione "LIVE!" in onda dalle 15:00 alle 20:00, sarà ospite l’artista salentino Moriq, per presentare il nuovo singolo "Cantieri". - Lunedì 27 settembre, su Idea Radio nel corso della trasmissione "LIVE!" in onda dalle 15:00 alle 20:00, sarà ospite l’artista salentino Moriq, per presentare il nuovo singolo "Cantieri".





"Cantieri" è il nuovo singolo di Moriq che abbina Jazz e Hip-hop. Il pezzo, scritto e composto dallo stesso artista, vede la collaborazione nel mixaggio e del mastering di Alex Adilardi, pubblicato lo scorso mese di agosto. Il brano, nonostante abbia un’impronta R&B, ha dei richiami Jazz e Funky.

Il lavoro ha visto anche il coinvolgimento di: Giovanni William Palmisano alla fotografia, Benedetta Calò al make-up, Phiale Studio al video editing, ASD “Alma Latina” Studio Danza al corpo di ballo.

"Cantieri è un pezzo che è nato un po’ per caso - racconta l’artista - Ero semplicemente in fase di studio, e scrivevo delle rime su una base trovata in giro, per la precisione proprio quelle all’inizio del pezzo. Continuando, poi, con la stesura, mi è venuta in mente quella rima sui cantieri, che mi è piaciuta talmente tanto da sceglierla come incipit del ritornello e snodo centrale del pezzo. Per la base, invece, mi sono messo a provare la prima strofa su una bozza di strumentale che già avevo sul computer. Visto che il tutto mi stava piacendo, ho continuato a lavorare sia sul testo che sull’arrangiamento della strumentale, arrivando quindi a scrivere anche la seconda strofa. Se il beat inizialmente aveva un semplice sound lo-fi hip-hop/R&B ho deciso, poi, di aggiungerci qualche elemento di rottura, come il basso funky che emerge in alcuni punti. Infine, mi è poi venuta l’idea dello scat finale su un riarrangiamento jazz della base per dare quel tocco in più".

Moriq, al secolo Francesco Morciano, classe 1998, inizia a scrivere le sue prime rime sin da ragazzino. Quello che, all’inizio, è un semplice passatempo, diventa però presto una forte passione che lo porta a iniziare a produrre le sue prime strumentali per poter accompagnare la sua voce. Durante l’adolescenza si fa le ossa in giro per la provincia, fra numerose battle di freestyle e jam locali. Con la maturità personale e artistica arriva per lui una nuova svolta. Inizia, infatti, a studiare il sassofono e ad allargare i propri orizzonti musicali in varie direzioni, dal soul al jazz alla musica elettronica, collezionando diverse collaborazioni con vari musicisti del leccese e non solo, sia live che in studio.

Sarà possibile seguire l’intervista su Idea Radio, in streaming sul sito www.idearadionelmondo.it e tramite smartphone e tablet scaricando la app Idea Radio nel Mondo sugli store Android, Ios o Windows Mobile.