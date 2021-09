Basket: l'Happy Casa Brindisi perde 84-82 a Trieste

(via Happy Casa Brindisi fb)

FRANCESCO LOIACONO - Nella prima giornata di A/1 di basket maschile l’ Happy Casa Brindisi perde 84-82 dopo un tempo supplementare a Trieste. Primo quarto, Grazulis 4-0 per i friulani. Nick Perkins tiene in gara i pugliesi, però 10-6 Trieste. Delia, 16-8. Trieste prevale 18-16. Secondo quarto, Lever 21-18 per i friulani. Redivo tiene in corsa i pugliesi, ma 23-20 Trieste. Konate, 27-22.

Banks preciso nei tiri liberi, 29-25. Redivo, 34-32 Happy Casa. Sanders, Trieste si impone di nuovo 38-36. Terzo quarto, Josh Perkins 41-38 per la squadra di Frank Vitucci. Grazulis, 47-46 per i friulani. Redivo impatta per i pugliesi, 49-49. Nick Perkins, 51-49 Happy Casa. Gaspardo, 53-49. Cavaliero, 54-53 per i friulani. Trieste trionfa 57-56. Quarto quarto, Visconti 62-61 per i pugliesi. Josh Perkins, 65-62. Mian impatta per Trieste, 67-67. Redivo, 70-69 Happy Casa. Banks per Trieste, questo quarto termina in parità, 70-70 necessario il tempo supplementare.

Nell’ extra time Nick Perkins, 74-72 per i pugliesi. Mian, 76-74 per i friulani. Fernandez, 80-77. Grazulis, Trieste vince il tempo supplementare e 84-82 tutta la partita. Sconfitta immeritata per l’ Happy Casa Brindisi. Migliori marcatori, nei pugliesi Redivo 20 punti e Josh Perkins 15. Nei friulani Konate 15 punti e Grazulis 13. Nella seconda giornata di andata l’ Happy Casa Brindisi giocherà sabato 2 Ottobre alle 20 in casa col Sassari.