Basket: l'Happy Casa Brindisi vince 69-65 col Pesaro nell'amichevole

FRANCESCO LOIACONO - In amichevole a Jesolo in preparazione alla Supercoppa Italiana di basket maschile l’ Happy Casa Brindisi vince 69-65 col Pesaro. Primo quarto, Adrian 5-0 per i pugliesi. Visconti, 13-5. Drell e Sanford, 15-13 per i marchigiani. Tambone, Pesaro prevale 19-15. Secondo quarto, Delfino 29-22 per i marchigiani. Jones, 32- 26.

Sanford, 38-29. Pesaro si impone di nuovo 40-32. Terzo quarto, Adrian e Visconti l’ Happy Casa impatta 49-49. Pacheco, Pesaro trionfa 55-52. Quarto quarto, Ulaneo e Visconti 61-57 per la squadra di Frank Vitucci. Josh Perkins, l’ Happy Casa Brindisi vince questo quarto e 69-65 tutta la partita. Migliori marcatori, nei pugliesi Visconti 21 punti e Adrian 12. Nel Pesaro Sanford 16 punti e Drell 12.