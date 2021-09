Basket: la Virtus Bologna trionfa in Supercoppa

(via Virtus Segafredo fb)

Nella finale della Supercoppa Italiana di basket maschile la Virtus Bologna vince 90-84 in casa con l’ Armani Milano e si aggiudica il trofeo. Primo quarto, Jaiteh 2-0 per gli emiliani. Abass, 8-2. Hall impatta per l’ Armani, 12-12. Abass, 20-18 Virtus. Teodosic, Bologna prevale 23-20. Secondo quarto, Belinelli 29-26 per gli emiliani. Jaiteh, 35-28. Weems, 40-31. Bologna si impone di nuovo 44-35. Terzo quarto, Pajola 47-35 per gli emiliani.

Shields tiene in gara l’Armani, ma 52-42 Virtus. Weems, 63-49. Bologna trionfa 67-55. Quarto quarto, Teodosic 71-64 per gli emiliani. Belinelli allunga, 75-64. Pajola, 82-72. Weems, 88-80. Bologna vince questo quarto, 90-84 tutta la partita e la Supercoppa Italiana per la seconda volta nella sua storia. Successo meritato per la Virtus Bologna. Migliori marcatori, negli emiliani Jaiteh 18 punti e Pajola 13. Nell’ Armani Milano Shields 19 punti e Rodriguez 17.