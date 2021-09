Calciomercato: il Bari acquista Paponi, Ricci e Mallamo

Tesserato il centrocampista Alessandro Mallamo 22 anni in prestito dall’Atalanta. Ha firmato fino al 30 Giugno 2022. E’ arrivato al Bari il difensore Emanuele Terranova 34 anni in prestito dalla Cremonese. Ha firmato fino al 30 Giugno 2023. Sono stati ceduti l’attaccante Giovanni Mercurio e il difensore Moussa Mane Balla in prestito al Napoli Primavera.

Ha lasciato il Bari il difensore Alessio Sabbione e si è trasferito a titolo definitivo al Pordenone. Il centrocampista italo-marocchino Zaccaria Hamlili è stato ceduto a titolo definitivo al Monopoli. L’attaccante Giovanni Terrani è andato via dal Bari ed è passato a titolo definitivo al Padova. Il centrocampista Matteo Rossetti è stato ceduto in prestito al Teramo. Il difensore Marco Perrotta è stato trasferito in prestito al Palermo.