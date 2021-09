Cdm: ok alla Nadef. Prorogato il Superbonus

ROMA - C'è il via libera del Cdm alla nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza. La riunione a Palazzo Chigi è terminata, dopo un'ora e quaranta circa.Il premier Mario Draghi oggi alle ore 16.00 terrà una conferenza stampa insieme al ministro dell'Economia e delle Finanze, Daniele Franco, presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio per illustrarne i contenuti."La situazione sanitaria ed economica è nettamente migliorata negli ultimi mesi. Nel nostro Paese, ciò è avvenuto grazie a misure preventive ben calibrate, al grande sforzo del personale sanitario, alla consapevole disciplina dimostrata dai cittadini, alle misure di sostegno economico attuate dal Governo e, in misura crescente, all'avanzamento della campagna di vaccinazione contro il Covid-19". Lo si legge nella premessa alla Nota di aggiornamento al Documento di economia a finanza, firmata dal ministro Franco."Molto positivo il prolungamento di misure adottate al MiSE nel corso del 2020 come il Superbonus 110%, Transizione 4.0 e il potenziamento del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI. Sono state tre riforme targate Movimento 5 Stelle che sono state accolte con entusiasmo dal mondo dell'impresa e che segnano una base su cui puntare per stabilizzare la crescita del Paese". A scriverlo su Fb il ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli doop che il Consiglio dei ministri ha dato il via libera alla Nadef.Buone notizie intanto per l'economia italiana: nel 2021 il Pil si attesterà a +6% e nel 2022 segnerà un +4,7% programmatico.