Cleopatra desnuda

Polisemico, multiforme, prismatico: c’è personaggio della Storia più semanticamente ricco e sempre nuovo a ogni tipo di approccio (biografico, teatrale, cinematografico) di Cleopatra? Forse nemmeno lo stesso Cesare, Alessandro o Napoleone.Della regina d’Egitto si è scritto di tutto. Lei stessa ha alimentato il suo mito, quasi con l’intento di depistare i futuri narratori della sua grandezza e potenza. Abile statista poliglotta o seduttrice spregiudicata e “meretrix regina” (Properzio)? Preda dei suoi furori uterini o diplomatica avida di potere, “fatale monstrum” (Orazio)?Dal probabile matrimonio col fratello Tolemeo XIII e forse anche con un altro, “una burla” (normale per il costume egizio, come la poligamia), alla fine ancora misteriosa, a 39 anni, dopo 22 di regno, 14 con Antonio. Conforta tutti i livelli di decodificazione iI puzzle fascinoso che, separando la storia dal mito, tesse in “Cleopatra” Livia Capponi, Laterza, Bari-Roma 2021, pp. 214, € 20, e-book € 11,99 (collana “Storia e Società”).E’ un personaggio con cui si misura abilmente, come chi accetta una sfida improba, la cui immagine riflessa nello specchio in parte è stata declinata da un’aneddotica interessata da storici bigotti, dallo stesso Ottaviano, genio della propaganda, diffidente dei posteri (tanto da scriversi le memorie, “Res Gestae”) e insospettatamente dal laico Dante, che la mette fra i lussuriosi, con Didone vedova che ama Enea, e perfino Achille, facendone in tal modo un mito intrigante, una leggenda imperitura.In questi ultimi anni ci hanno detto che l’aspide che l’avrebbe morsa al seno in quella zona dell’Egitto non c’è e che forse i fichi nel cesto recato dal contadino magari in quella stagione erano già sfatti. Forse il ruolo di Ottaviano non è così marginale come gli storici a lui coevi, non senza sconfinamenti misogini, usano affermare. Era in città, era in carriera e non aveva pietà dei nemici, o presunti tali. Fu anche un genio della realpolitik come dirà la sua parabola successiva. Le ancelle della regina, Ira e Carmione, morirono con lei. Pare fosse il costume.Rassicurati dalla biografia dell’autrice (insegna Storia Antica all’Università di Pavia, collabora alla “Lettura”, inserto del “Corriere della Sera”) e della vasta bibliografia, ci si accosta all’enigma: la studiosa lo analizza con sapienza e passione, spingendosi oltre i solidi pregiudizi cristallizzati da venti secoli e con straordinario nitore svela una regina (69-30 a. C.) inedita, desnuda, restituendola alla sua dimensione più autentica e reale, diremmo umana, popolare, carnale, alla naturale grandezza, cogliendo luci e ombre di tre civiltà e culture mediterranee: egizia, ellenistica e romana. Depurata dall’essenzialità, appare la struttura politica, l’infrastruttura spirituale e l’essenza mistica, i riti e le superstizioni, il fato che incombe plumbeo e la speculazione sull’immortalità, la morte come un’altra declinazione della vita.Su cui avevano ragione se oggi, sic stantibus, spigoliamo nei chiaroscuri in cerca di un input dove ancorare il nostro insoddisfatto desiderio di mito. E la Cleopatra (“gloria patria”) qui sezionata, tra pubblico e privato, appaga ogni sorta di curiosità.“Rispettatemi sempre / perché io sono la scandalosa e la magnifica…”. Certo, divina “scandalosa e magnifica”, anche per i prossimi duemila anni. “Possa Osiride darti l’acqua fredda”.